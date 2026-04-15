Девушке, сделавшей из кулича чашу для кальяна, предъявили обвинение

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Девушке, сделавшей из кулича чашу для кальяна в столичном баре, предъявили обвинение, суд в отношении нее вынес решение о запрете определенных действий, сообщает ГСУ СК России по Москве.
Там отметили, что в ходе допроса обвиняемая признала вину в полном объеме. При этом расследование уголовного дела продолжается, добавили в СК.
Ранее в СК РФ сообщали, что не позднее 13 апреля фигурантка, находясь в заведении на улице Сретенка в Москве, в целях оскорбления религиозных чувств верующих совершила публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу. Как уточняли РИА Новости в правоохранительных органах, девушка в баре сделала из кулича чашу для кальяна. Фигурантка фиксировала происходящее на видео, которое впоследствии распространила в социальных медиа, отмечали в СК. Было заведено уголовное дело по части 1 статьи 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий).