Дочь бизнесмена Романенко обвинила сиделку и нотариуса в афере

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Дочь 88-летнего бизнесмена Георгия Романенко, в крови которого после смерти нашли "Виагру", обвиняет сиделку и нотариуса в афере и захвате наследства, сообщил РИА Новости адвокат Александр Зорин.

"Дочь уверена в связке сиделки и нотариуса и добивается возбуждения уголовного дела", - сказал адвокат.

По его словам, женщина наняла сиделку, чтобы та ухаживала за ее 88-летним отцом, купила ей квартиру в Москве за 10 миллионов рублей и платила зарплату. Впоследствии сиделка вышла за мужчину замуж. Как утверждает Зорин, пенсионер был изолирован от родных и взят под контроль.

"Позже суд отменил развод пенсионера с первой женой: это означало, что второй брак оказался под угрозой. Тогда в деле появился нотариус", - рассказал адвокат.

Он подчеркнул, что лежачего и почти слепого Романенко привезли в Москву, где нотариус оформил доверенность, которую подписал не сам пенсионер, а зять сиделки.

Через месяц родственники привели к Романенко психиатра, который зафиксировал тяжелое расстройство и беспомощное состояние, после чего обратился в суд за принудительной госпитализацией: это могло аннулировать доверенность. В ночь перед заседанием суда мужчина скончался.

По данным медицинского юриста Миры Моисеевой, в крови пенсионера нашли силденафил, входящий в состав "Виагры". Этот препарат, по заключению экспертов, мог спровоцировать смерть в случае наличия сердечных заболеваниях. В день смерти пенсионера с его банковской карты исчезли деньги, а в день похорон сиделка до их начала открыла наследственное дело у нотариуса.

Зорин также сообщил РИА Новости, что фамилия этого нотариуса фигурирует в ряде других историй. В частности, в деле 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны Николая Кизюна: тогда родственники вместе с нотариусом пришли к почти слепому пенсионеру и, сказав, что это последняя воля его сына, торопили подписать документы. В результате ветеран подписал отказ от наследства, в которое входили три квартиры, дом и автомобиль, включая квартиру, в которой проживал, хотя отказываться от нее не намеревался и был в этой части обманут, что установлено решением суда.