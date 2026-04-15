20:04 15.04.2026 (обновлено: 21:57 15.04.2026)
Суд избрал запрет определенных действий девушке, сделавшей кальян на куличе

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Мещанский суд Москвы избрал запрет определённых действий Ксении Белоусовой, опубликовавшей фото кальяна на куличе, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Мещанский районный суд города Москвы 15 апреля 2026 года удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Белоусовой Ксении Игоревны меру пресечения в виде запрета определенных действий", -сказала собеседница агентства.
Органами предварительного расследования Белоусова обвиняется в совершении публичного неуважения к обществу в целях оскорбления религиозных чувств верующих.
В суде добавили, что в ходе допроса обвиняемая признала вину в полном объеме.
Ранее в СК РФ сообщали, что не позднее 13 апреля фигурантка, находясь в баре на улице Сретенка в центре столицы, сделала из кулича чашу для кальяна. Фигурантка сняла происходящее на видео, которое впоследствии и распространила в интернете, отмечали в СК.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий).
