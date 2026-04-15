Мужчина похитил около полумиллиона рублей из монастыря в Тверской области
18:15 15.04.2026 (обновлено: 18:22 15.04.2026)
Мужчина похитил около полумиллиона рублей из монастыря в Тверской области

Мужчина похитил свыше 400 тыс руб из монастыря в Осташкове Тверской области

© Полиция 69/TelegramЗапись с камеры видеонаблюдения, на которой мужчина вскрывает дверь и похищает деньги из мужского монастыря Нило-Столбенской пустыни
КУРСК, 15 апр - РИА Новости. Житель города Осташкова Тверской области похитил свыше 400 тысяч рублей из мужского монастыря Нило-Столобенской пустыни, он задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщили в управлении МВД России по региону.
Осташкове из монастыря похитили почти полмиллиона рублей. В полицию обратился благочинный мужского монастыря Нило-Столобенская пустынь. Представитель духовенства сообщил, что несколько дней назад неизвестный проник в братский корпус и похитил со стола денежные средства в сумме более 400 тысяч рублей, предназначавшиеся для нужд храма", - сообщили в Telegram-канале МВД России по Тверской области.
Уточняется, что сотрудниками уголовного розыска совместно с полицейскими патрульно-постовой службы подозреваемый был установлен и задержан.
"Им оказался 47-летний житель Осташкова. Выяснилось, что злоумышленник ранее работал при монастыре. По имеющейся информации, фигурант воспользовался дубликатом ключей, в отсутствии посторонних лиц проник в помещение, чтобы похитить деньги", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что по месту жительства подозреваемого полицейские провели неотложный обыск, в результате чего обнаружили и изъяли похищенные денежные средства, которые передали заявителю.
"Следователем возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в пресс-службе полиции.
