Запись с камеры видеонаблюдения, на которой мужчина вскрывает дверь и похищает деньги из мужского монастыря Нило-Столбенской пустыни

Мужчина похитил около полумиллиона рублей из монастыря в Тверской области

КУРСК, 15 апр - РИА Новости. Житель города Осташкова Тверской области похитил свыше 400 тысяч рублей из мужского монастыря Нило-Столобенской пустыни, он задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщили в управлении МВД России по региону.

"В Осташкове из монастыря похитили почти полмиллиона рублей. В полицию обратился благочинный мужского монастыря Нило-Столобенская пустынь. Представитель духовенства сообщил, что несколько дней назад неизвестный проник в братский корпус и похитил со стола денежные средства в сумме более 400 тысяч рублей, предназначавшиеся для нужд храма", - сообщили в Telegram-канале МВД России по Тверской области.

Уточняется, что сотрудниками уголовного розыска совместно с полицейскими патрульно-постовой службы подозреваемый был установлен и задержан.

"Им оказался 47-летний житель Осташкова. Выяснилось, что злоумышленник ранее работал при монастыре. По имеющейся информации, фигурант воспользовался дубликатом ключей, в отсутствии посторонних лиц проник в помещение, чтобы похитить деньги", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что по месту жительства подозреваемого полицейские провели неотложный обыск, в результате чего обнаружили и изъяли похищенные денежные средства, которые передали заявителю.