Жителя Тулы арестовали за хулиганство с маской дьявола на Пасху

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Житель Тулы получил трое суток ареста за хулиганство после того, как надел маску дьявола и пугал участников пасхального крестного хода, сообщает МВД Медиа.
Инцидент произошёл в ночь на 12 апреля во время пасхального крестного хода у храма в посёлке Михайловский.
"Предварительно установлено, что 34-летний житель Тулы во время мероприятия надел маску, изображающую лик демонического существа, и стал выкрикивать религиозные приветствия, мешая проведению торжественного церковного шествия. Неадекватное поведение мужчины вызвало резкое недовольство прихожан и священнослужителей, и они сообщили об этом в полицию", - говорится в сообщении.
Полицейские забрали маску и доставили правонарушителя в отдел.
"В отношении задержанного за мелкое хулиганство был составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ. Решением мирового суда ему назначено наказание в виде трёх суток ареста", - отметили в МВД.
Отмечается, что полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства инцидента, проверяя действия правонарушителя на предмет возможного оскорбления чувств верующих.
МВД Медиа опубликовало видео с извинения мужчины. "Во время крестного хода прошел в маске Сатаны с криками "Христос воскресе!", за что приношу свои извинения, в первую очередь, священнику данного храма, служителю, прихожанам. А также всем православным христианам. Вину свою признаю, полностью раскаиваюсь в содеянном и никому не советую повторять подобные действия", - сказал он.