Жителя Тулы арестовали за хулиганство с маской дьявола на Пасху

Инцидент произошёл в ночь на 12 апреля во время пасхального крестного хода у храма в посёлке Михайловский.

МВД Медиа опубликовало видео с извинения мужчины. "Во время крестного хода прошел в маске Сатаны с криками "Христос воскресе!", за что приношу свои извинения, в первую очередь, священнику данного храма, служителю, прихожанам. А также всем православным христианам. Вину свою признаю, полностью раскаиваюсь в содеянном и никому не советую повторять подобные действия", - сказал он.