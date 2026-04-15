Под Калининградом при испытаниях произошло отключение энергоблока ТЭС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр - РИА Новости. Энергоблок Прегольской теплоэлектростанции (ТЭС) в Калининградской области на короткое время отключался в ходе испытаний, нагрузка перераспределена, резервов энергоснабжения достаточно, сообщила пресс-служба Калининградской ТЭЦ-2.

Согласно релизу ведомства, один из энергоблоков Прегольской ТЭС, на котором после модернизации проводились испытания, отключился на короткое время при корректировке режимов горения.

"Нагрузка перераспределена на другие электростанции. Резервов для обеспечения энергоснабжения региона у электростанций калининградской генерации достаточно", - говорится в сообщении.