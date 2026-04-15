Под Калининградом при испытаниях произошло отключение энергоблока ТЭС
16:19 15.04.2026
Под Калининградом при испытаниях произошло отключение энергоблока ТЭС

ОАО "Калининградская ТЭЦ-2". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр - РИА Новости. Энергоблок Прегольской теплоэлектростанции (ТЭС) в Калининградской области на короткое время отключался в ходе испытаний, нагрузка перераспределена, резервов энергоснабжения достаточно, сообщила пресс-служба Калининградской ТЭЦ-2.
Согласно релизу ведомства, один из энергоблоков Прегольской ТЭС, на котором после модернизации проводились испытания, отключился на короткое время при корректировке режимов горения.
"Нагрузка перераспределена на другие электростанции. Резервов для обеспечения энергоснабжения региона у электростанций калининградской генерации достаточно", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, сроки возобновления подачи электроэнергии потребителям зависят от того, как быстро их подключит электросетевая организация.
