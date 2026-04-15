В Саратове двое рабочих пострадали при падении грузового лифта

САРАТОВ, 15 апр - РИА Новости. Двое рабочих получили травмы и были госпитализированы после инцидента с грузовым лифтом на территории предприятия в Саратове, сообщает областная прокуратура.

"По предварительным данным, 15.04.2026 в результате ненадлежащей эксплуатации грузового лифта, не предназначенного для перевозки пассажиров, двое рабочих получили травмы и госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении регионального надзорного ведомства в Telegram-канале

Инцидент произошел на территории одного из предприятий Заводского района. Прокуратура намерена в ходе проверки дать оценку исполнению законодательства об охране труда и в случае необходимости принять меры реагирования.

В правоохранительных органах РИА Новости пояснили, что рабочие, по предварительной информации, получили травмы ног средней степени тяжести.

В свою очередь, СУ СК по Саратовской области сообщило, что по факту получения двумя мужчинами возрастом 55 и 56 лет травм при падении грузового лифта организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).