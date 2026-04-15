Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:05 15.04.2026
В Саратове двое рабочих пострадали при падении грузового лифта

Медик около автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САРАТОВ, 15 апр - РИА Новости. Двое рабочих получили травмы и были госпитализированы после инцидента с грузовым лифтом на территории предприятия в Саратове, сообщает областная прокуратура.
"По предварительным данным, 15.04.2026 в результате ненадлежащей эксплуатации грузового лифта, не предназначенного для перевозки пассажиров, двое рабочих получили травмы и госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении регионального надзорного ведомства в Telegram-канале.
Инцидент произошел на территории одного из предприятий Заводского района. Прокуратура намерена в ходе проверки дать оценку исполнению законодательства об охране труда и в случае необходимости принять меры реагирования.
В правоохранительных органах РИА Новости пояснили, что рабочие, по предварительной информации, получили травмы ног средней степени тяжести.
В свою очередь, СУ СК по Саратовской области сообщило, что по факту получения двумя мужчинами возрастом 55 и 56 лет травм при падении грузового лифта организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Следователь осмотрел место происшествия и назначил необходимые судебно-медицинские экспертизы.
Сотрудник прокуратуры - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Прокуратура организовала проверку после инцидента с лифтом в Жуковском
8 февраля, 23:10
 
ПроисшествияСаратовСаратовская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала