В Дагестане задержанный попытался бежать из больницы и выпрыгнул из окна

МАХАЧКАЛА, 15 апр - РИА Новости. Мужчина, арестованный по подозрению в применении насилия к представителю власти, в попытке бегства выпрыгнул из окна больницы и сломал ногу, его задержали, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.
По его словам, Гимбатов, подозреваемый по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), 13 апреля был вывезен из СИЗО-1 в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи с жалобами на боли в брюшной области.
"Вечером того же дня подследственный Гимбатов Х.А. предпринял попытку побега, выпрыгнув со второго этажа, но был задержан. У него перелом ноги", – написал Хадулаев.
В республиканском УФСИН РИА Новости подтвердили, что мужчина был доставлен в больницу с жалобами на боли. В ведомстве отметили, что фигуранта, пытавшегося бежать, быстро задержали и сейчас он под стражей.