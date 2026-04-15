В Дагестане задержанный попытался бежать из больницы и выпрыгнул из окна - РИА Новости, 15.04.2026
15:42 15.04.2026 (обновлено: 15:43 15.04.2026)
В Дагестане задержанный попытался бежать из больницы и выпрыгнул из окна

В Дагестане задержанный попытался бежать из больницы и сломал ногу

Полицейский автомобиль . Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 15 апр - РИА Новости. Мужчина, арестованный по подозрению в применении насилия к представителю власти, в попытке бегства выпрыгнул из окна больницы и сломал ногу, его задержали, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.
По его словам, Гимбатов, подозреваемый по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), 13 апреля был вывезен из СИЗО-1 в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи с жалобами на боли в брюшной области.
"Вечером того же дня подследственный Гимбатов Х.А. предпринял попытку побега, выпрыгнув со второго этажа, но был задержан. У него перелом ноги", – написал Хадулаев.
В республиканском УФСИН РИА Новости подтвердили, что мужчина был доставлен в больницу с жалобами на боли. В ведомстве отметили, что фигуранта, пытавшегося бежать, быстро задержали и сейчас он под стражей.
ПроисшествияРоссияОбщественная наблюдательная комиссия
 
 
