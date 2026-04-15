Чернышенко призвал сохранить рост турпотока по России - РИА Новости, 15.04.2026
Туризм
09:34 15.04.2026
Чернышенко призвал сохранить рост турпотока по России

Чернышенко призвал сохранить рост турпотока по России в условиях конкуренции

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко призвал российских губернаторов и заинтересованные ведомства сохранить рост турпотока по стране в условиях конкуренции с зарубежными направлениями.
"Необходимо сконцентрировать усилия всех заинтересованных министерств и ведомств, регионов, отраслей, чтобы сохранить рост туристического продукта, турпотока в условиях конкуренции с зарубежными направлениями. Это большая, ответственная работа", - сказал Чернышенко на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в РФ.
Он отметил, что по данным Центробанка, импорт туристических услуг в прошлом году составил около 50 миллиардов долларов. "Поэтому, уважаемые руководители субъектов, вы можете себе представить объем рынка, потенциального, что даже если половину туристов вы сможете привлечь своими туристическими продуктами, инфраструктурой, услугами, то 25 миллиардов долларов, вот они, что называется, перед вами, за которые нужно будет побороться, чтобы эти средства были вовлечены в экономику ваших регионов", - подчеркнул Чернышенко.
В ЦСР назвали главный тренд 2026 года в туризме
13 апреля, 11:46
В ЦСР назвали главный тренд 2026 года в туризме
13 апреля, 11:46
 
