В Черкассах прогремел взрыв

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Новый взрыв прогремел в Черкассах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное".
Ранее в среду телеканал уже сообщал о взрывах в городе.
"В Черкассах был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Черкасской области звучит сигнал воздушной тревоги.
22 июня 2022, 17:18