Путин рассказал о подготовке мер по сохранению сбалансированности бюджета

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Правительство подготовило меры по сохранению сбалансированности российского бюджета на фоне внешних колебаний, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в среду собрал совещание по экономическим вопросам.
"Мы с вами не раз отмечали, насколько важно выдерживать курс на сбалансированность бюджета, сохранять его устойчивость, нацеленность на развитие, в том числе в условиях резких колебаний конъюнктуры на внешних рынках. Мы это внимательно с вами отслеживаем и видим, что происходит. Правительство подготовило соответствующие меры, и сегодня мы их обсудим", - сказал Путин.
