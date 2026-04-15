02:09 15.04.2026
Британским военным поручили сэкономить бюджетные средства, пишут СМИ

Sky News: британским военным поручили сэкономить 3,5 миллиарда фунтов стерлингов

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Британским военным, несмотря на громкие заявления властей о планах увеличения оборонных расходов, было поручено найти способ сэкономить 3,5 миллиарда фунтов стерлингов бюджетных средств в этом году, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.
"Источники сообщили, что британским военным руководителям поручено найти в этом году возможности для "повышения эффективности" и экономии средств на сумму 3,5 миллиарда фунтов стерлингов, несмотря на заявления (премьер-министра - ред.) Кира Стармера о подготовке вооруженных сил к войне", - говорится в сообщении телеканала.
Глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
"Путин засмеется". На Западе осудили слова британского министра о России
10 апреля, 17:10
По словам одного из источников, дефицит бюджета отражает нехватку средств даже для реализации официально утвержденной оборонной программы, не говоря уже о амбициях, изложенных в крупном обзоре оборонной политики от июня 2025 года по восстановлению и перевооружению в ответ на эскалацию глобальных угроз.
Телеканал добавляет, что высшее оборонное командование Британии на этой неделе встретится для обсуждения данных проблем с финансированием.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Новые британские пираты готовы грабить российские суда
8 апреля, 08:00
 
