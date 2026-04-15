Юрист рассказала, что нужно поменять при смене фамилии после свадьбы

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Женщине при смене фамилии после свадьбы необходимо среди прочего заменить паспорт, СНИЛС, банковские карты и водительское удостоверение, рассказала РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.
"При смене фамилии необходимо заменить следующие основные документы: паспорт гражданина РФ (в соответствии с действующим законодательством РФ на замену - 30 дней с момента получения свидетельства о браке), СНИЛС, полис ДМС, банковские карты, загранпаспорт", - сказала юрист.
Также при смене фамилии после свадьбы женщине необходимо заменить водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт транспортного средства и полис ОСАГО.
Кроме того, необходимо уведомить работодателя для изменения данных в трудовом договоре и для перечисления зарплаты.