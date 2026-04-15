Посольство России раскритиковало норвежские планы по производству БПЛА ВСУ

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости . Планы Норвегии по производству украинских БПЛА на территории королевства являются однозначно враждебным шагом, который оправдывает включение страны в список недружественных для России государств, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Осло.

Планы создания на территории Норвегии "украинского производства дронов" были впервые озвучены еще в ноябре 2025 года, напомнило посольство, отметив, что не располагает информацией о том, на каком этапе находится их реализация.