Посольство России раскритиковало норвежские планы по производству БПЛА ВСУ - РИА Новости, 15.04.2026
20:25 15.04.2026 (обновлено: 22:07 15.04.2026)
Посольство России раскритиковало норвежские планы по производству БПЛА ВСУ

Посольство РФ назвало норвежские планы по производству БПЛА ВСУ враждебным шагом

CC BY-SA 3.0 / GAD / Здание посольства России в Осло
Здание посольства России в Осло - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
CC BY-SA 3.0 / GAD /
Здание посольства России в Осло. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Планы Норвегии по производству украинских БПЛА на территории королевства являются однозначно враждебным шагом, который оправдывает включение страны в список недружественных для России государств, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Осло.
Ранее Норвегия и Украина подписали декларацию об укреплении сотрудничества в военной сфере, в рамках которого украинские беспилотники будут производиться на территории Норвегии.
"Рассматриваем такое решение норвежских властей как однозначно враждебный шаг, который лишний раз подтверждает обоснованность включения Норвегии в утвержденный Правительством России еще в 2022 году перечень недружественных иностранных государств", - заявили в дипмиссии.
Планы создания на территории Норвегии "украинского производства дронов" были впервые озвучены еще в ноябре 2025 года, напомнило посольство, отметив, что не располагает информацией о том, на каком этапе находится их реализация.
Теперь украинские дроны будут выпускаться непосредственно в Норвегии и внедряться в местных вооруженных силах с прицелом на применение в случае возможного, как считают в Осло, конфликта с Россией, заявили в диппредставительстве.
