В Минобороны оценили планы Киева использовать европейские БПЛА

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Воплощение заявленных представителями Киева сценариев террористических атак против России с применением произведенных Европой якобы "украинских" БПЛА ведет к непредсказуемым последствиям, заявило Минобороны РФ.
Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что руководством ряда стран Европы на фоне роста потерь и усугубляющейся нехватки живой силы у ВСУ принято решение о наращивании производства и поставок Украине БПЛА для ударов по территории России. При этом существенное увеличение выпуска для киевского режима спланировано за счёт расширения финансирования расположенных на территории европейских стран "украинских" и "совместных" предприятий по выпуску ударных беспилотников и их компонентов.
"Воплощение заявленных представителями киевского режима сценариев террористических атак против России с применением произведенных Европой якобы "украинских" БПЛА ведет к непредсказуемым последствиям", - говорится в заявлении.
19 ноября 2025, 12:24