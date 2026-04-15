При атаке БПЛА в Стерлитамаке погиб водитель пожарной охраны

УФА, 15 апр – РИА Новости. Водитель пожарной охраны погиб в результате атаки беспилотников в башкирском Стерлитамаке, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в Мах.
Ранее глава региона сообщал, что несколько беспилотников сбиты над промышленной зоной Стерлитамака. Обломки упали на территорию одного из предприятий, возник пожар.
"К сожалению, в результате атаки БПЛА на промзону Стерлитамака погиб водитель ведомственной пожарной охраны одного из предприятий. Приношу соболезнования его родным и близким", - написал Хабиров.
Он добавил, что семье погибшего будет оказана помощь.
