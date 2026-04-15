Российские БПЛА уничтожили украинский ЗРК "Бук" в Харьковской области - РИА Новости, 15.04.2026
Специальная военная операция на Украине
 
10:11 15.04.2026
Российские БПЛА уничтожили украинский ЗРК "Бук" в Харьковской области

Расчеты БПЛА "Севера" уничтожили ЗРК "Бук" ВСУ в Харьковской области

Расчёт дрона-перехватчика Ёлка - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Расчёт дрона-перехватчика "Ёлка". Архивное фото
БЕЛГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Расчеты беспилотных систем российской группировки "Север" ликвидировали зенитно-ракетный комплекс "Бук" вооруженных сил Украины в Харьковской области, рассказал РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го армейского корпуса с позывным "Карта".
«
"В ходе воздушной разведки был обнаружен зенитно-ракетный комплекс "Бук" ВСУ. Силами расчетов беспилотных систем 11-го армейского корпуса система ПВО была уничтожена в Харьковской области", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, удар по цели был нанесен дроном с увеличенной дальностью. При этом система ПВО противника не оказала никакого противодействия.
"Карта" отметил, что специалисты беспилотных систем 11-го армейского корпуса успешно поражают цели как на линии боевого соприкосновения, так и в глубине тыловых районов сосредоточения украинских формирований.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
