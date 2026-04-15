Российские БПЛА уничтожили украинский ЗРК "Бук" в Харьковской области

БЕЛГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Расчеты беспилотных систем российской группировки "Север" ликвидировали зенитно-ракетный комплекс "Бук" вооруженных сил Украины в Харьковской области, рассказал РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го армейского корпуса с позывным "Карта".

« "В ходе воздушной разведки был обнаружен зенитно-ракетный комплекс "Бук" ВСУ. Силами расчетов беспилотных систем 11-го армейского корпуса система ПВО была уничтожена в Харьковской области", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, удар по цели был нанесен дроном с увеличенной дальностью. При этом система ПВО противника не оказала никакого противодействия.