Российские БПЛА уничтожили украинский ЗРК "Бук" в Харьковской области

БЕЛГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Расчеты беспилотных систем российской группировки "Север" ликвидировали зенитно-ракетный комплекс "Бук" вооруженных сил Украины в Харьковской области, рассказал РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го армейского корпуса с позывным "Карта".
"В ходе воздушной разведки был обнаружен зенитно-ракетный комплекс "Бук" ВСУ. Силами расчетов беспилотных систем 11-го армейского корпуса система ПВО была уничтожена в Харьковской области", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, удар по цели был нанесен дроном с увеличенной дальностью. При этом система ПВО противника не оказала никакого противодействия.
"Карта" отметил, что специалисты беспилотных систем 11-го армейского корпуса успешно поражают цели как на линии боевого соприкосновения, так и в глубине тыловых районов сосредоточения украинских формирований.
22 июня 2022, 17:18