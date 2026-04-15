Один из боевиков "Азова"* проходил обучение в Канаде, пишут СМИ
21:55 15.04.2026
Один из боевиков "Азова"* проходил обучение в Канаде, пишут СМИ

Ottawa Citizen: боевика "Азова" обучали в Канаде, несмотря на заявления Оттавы

Флаг Канады. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Один из боевиков запрещенного в России украинского националистического подразделения "Азов"* недавно проходил обучение в Канаде, несмотря на заявления Оттавы об отсутствии связей с организацией, пишет в среду газета Ottawa Citizen.
В публикации напоминают, что министерство обороны Канады, как и вооруженные силы страны ранее заявляли, что не будут обучать или выстраивать какие-либо связи с националистическим полком ВСУ.
"Однако военнослужащий бригады проходил курсы командиров в Королевском военном колледже Сен-Жан в Квебеке с 13 января по 5 февраля 2026 года", - сообщает газета со ссылкой на канадского военного, который проходил обучение в том же колледже.
Издание отмечает, что жалобы были направлены в командование ВС Канады, но ответа не последовало.
"Полномочия Канады никогда не включали подготовку членов батальона "Азов"*... Мы укрепили нашу политику, направленную на предотвращение любого повторения и остаемся твердыми противниками нацизма, расизма и всех форм экстремизма, одновременно продвигая права человека и верховенство закона во всех международных мероприятиях", - заявил газете канадский министр обороны Дэвид МакГинти.
В свою очередь, представитель МО страны Кенед Садику отметил, что Киеву неоднократно запрещалось направлять боевиков националистической бригады на обучение в Канаду. Несмотря на это, канадские власти разрешили боевику закончить обучение.
* Запрещенная в России террористическая организация
