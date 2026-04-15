Биолог рассказал, как вести себя при встрече с бобром

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Здоровый бобр при встрече с человеком всегда старается уйти в воду, а если он остался на суше и подпускает к себе, значит, с ним что-то не в порядке, и лучше не приближаться, а обратиться к специалистам, сообщил РИА Новости кандидат биологических наук, заведующий сектором териологии Зоологического музея МГУ Сергей Крускоп.

"Бобры - в первую очередь дикие животные. В целом они стараются избегать встреч с человеком даже в городах, где они к человеку более или менее привычны. В Москве бобры сейчас живут постоянно или временно на многих водоемах, но относительно спокойно относятся к людям только в парке Покровское-Стрешнево, где их уже много лет прикармливают яблоками и прочими вкусностями. Но и там они чувствуют себя в относительной безопасности, только находясь в воде, и общаться с людьми вплотную не стремятся даже за яблоки. Но могут быть ситуации, когда человек с бобром все-таки встречается непосредственно", - рассказал Крускоп.

Биолог отметил, что известны случаи, когда бобры атаковали и кусали людей. У самцов это связывают с агрессивным поведением в период спаривания, который у бобров происходит зимой, у самок - с защитой потомства. Однако это происходит крайне редко и только в воде или в непосредственной от нее близости. Если же бобр находится на суше и подпускает человека вплотную - значит, с животным что-то не в порядке.

"Это уже сигнал о том, что надо соблюдать осторожность. Бобры - вегетарианцы, однако сила их челюстей очень велика, и они, даже будучи слабыми, больными или ранеными, могут наносить очень болезненные укусы. К этому стоит добавить, что резцы бобра все время находятся снаружи рта, и на их поверхности могут находится самые разные загрязнения и болезнетворные микроорганизмы", - подчеркнул Крускоп.

Он уточнил, что, если вы обнаружили бобра в беде и считаете, что ему требуется помощь, не стоит пытаться спасать его в одиночку - лучше обратиться к специалистам, которые обладают опытом спасения крупных диких животных и знают, как обращаться с ними без риска для себя и для зверя.