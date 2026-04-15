Первый иностранный танкер прошел Ормузский пролив с начала блокады США

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Первый иностранный нефтяной танкер под флагом Мальты прошел через Ормузский пролив с момента начала его блокады со стороны США, следует из данных Marine Traffic.
Иранское агентство Fars ранее передавало, что два иранских судна смогли пройти через Ормузский пролив, в том числе супертанкер.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
Южное командование Пентагона ранее в среду утверждало, что ни одно судно не смогло преодолеть американскую морскую блокаду иранских портов за первые двое суток, девять судов были развернуты.
Отмечается, что танкер предпринял вторую попытку прохода после того, как простоял на якоре в Оманском заливе почти два дня. Его статус изменился в ночь на среду, позднее танкер пересек пролив и вошел в Персидский залив. Ожидается, что 16 апреля он прибудет в Басру.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.