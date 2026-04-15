Рейтинг@Mail.ru
СМИ выяснили, как Иран намерен обходить морскую блокаду США
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 15.04.2026
СМИ выяснили, как Иран намерен обходить морскую блокаду США

Mehr: Иран хочет использовать зоны свободной торговли для обхода блокады США

© AP Photo / Altaf Qadri — Судно ВМС ОАЭ рядом с грузовыми судами и нефтяными танкерами в Ормузском проливе
Судно ВМС ОАЭ рядом с грузовыми судами и нефтяными танкерами в Ормузском проливе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 15 апр - РИА Новости. Иран намерен использовать зоны свободной торговли для обхода морской блокады США, сообщило агентство Mehr со ссылкой на распоряжение министерства экономики страны.
"По распоряжению министра экономики свободные зоны по всей стране приобрели новую роль в импорте базовых товаров, что может стать новым способом для поддержания устойчивой торговли и преодоления морской блокады противника", - написало агентство.
Ранее министр внутренних дел Ирана Искандар Момени дал распоряжение властям приграничных провинций нейтрализовать эффект от блокады Соединенными Штатами Ормузского пролива за счет активизации приграничной торговли и послаблений для торговли базовыми товарами.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Иранский супертанкер - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Иранский супертанкер прорвал морскую блокаду США
Вчера, 10:20
 
В миреИранСШАОрмузский проливВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала