СМИ выяснили, как Иран намерен обходить морскую блокаду США

ТЕГЕРАН, 15 апр - РИА Новости. Иран намерен использовать зоны свободной торговли для обхода морской блокады США, сообщило агентство Mehr со ссылкой на распоряжение министерства экономики страны.
"По распоряжению министра экономики свободные зоны по всей стране приобрели новую роль в импорте базовых товаров, что может стать новым способом для поддержания устойчивой торговли и преодоления морской блокады противника", - написало агентство.
Ранее министр внутренних дел Ирана Искандар Момени дал распоряжение властям приграничных провинций нейтрализовать эффект от блокады Соединенными Штатами Ормузского пролива за счет активизации приграничной торговли и послаблений для торговли базовыми товарами.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
