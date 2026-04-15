Бессент: США не будут продлять лицензии на покупку российской нефти - РИА Новости, 15.04.2026
20:53 15.04.2026 (обновлено: 21:00 15.04.2026)
Бессент: США не будут продлять лицензии на покупку российской нефти

Бессент: США не будут продлять лицензии на покупку российской и иранской нефти

© AP Photo / Mariam ZuhaibСкотт Бессент
Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Скотт Бессент
ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. США не будут продлять генеральные лицензии на покупку российской и иранской нефти, заявил американский министр финансов Скотт Бессент.
"Мы не будем возобновлять генеральную лицензию на российскую нефть, и мы не будем возобновлять генеральную лицензию на иранскую нефть", - сказал Бессент на пресс-конференции в Белом доме.
Власти США в попытке сбить нефтяные цены, взлетевшие из-за нападения на Иран, в марте вывели из-под санкций российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На их продажу не распространялись никакие рестрикции со стороны Вашингтона. Лицензия минфина США действовала до 11 апреля.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник заявил, что никаких объявлений со стороны США по поводу продления лицензии на продажу российской нефти не делалось.
