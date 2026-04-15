Рейтинг@Mail.ru
Глава "Росинкаса" назвал первый регион, где появятся "белые" банкоматы
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:18 15.04.2026
Глава "Росинкаса" назвал первый регион, где появятся "белые" банкоматы

В Тамбовской области запустили эксперимент по внедрению «белых» банкоматов

Посетитель снимает деньги с банковского счета в банкомате. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Эксперимент по внедрению "белых" банкоматов запущен в Тамбовской области с региональными банками, рассказал в интервью РИА Новости президент "Росинкас" Сергей Верейкин.
"Росинкас" запустил эксперимент в Тамбовской области с региональными банками по созданию сети небанковских, так называемых "белых" банкоматов. Мы как единый оператор будем их обслуживать, а банки – платить нам небольшую абонентскую плату", - сообщил он.
По его словам, частота пополнения банкоматов зависит от логистики – того, насколько "умно" они обслуживаются.
"Сейчас банки направляют в "Росинкас" заявки на обслуживание банкоматов, когда в этом есть формальная необходимость. Если бы мы сами определяли график заездов, то могли бы сэкономить на грамотном построении маршрутной сети", - заключил Верейкин.
Тамбовская областьЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала