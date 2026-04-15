На Бали россиянка столкнулась со смертельно ядовитой морской змеей

ДЖАКАРТА, 15 апр - РИА Новости. Россиянка по имени Лия рассказала РИА Новости, что во время серфинга на Бали столкнулась со смертельно ядовитой морской змеей у побережья популярного района Чангу.

По словам девушки, змея привлекла внимание необычным окрасом - контрастными черно-белыми полосами.

"Это был первый раз, когда я видела змею на Бали . Я не знала, что это за вид и ядовита ли она", - рассказала РИА Новости Лия, больше года проживающая на острове.

Позже она выяснила, что встретила желтогубого плоскохвоста - одну из самых ядовитых морских змей в мире.

Этот вид широко распространен в водах Индийского и Тихого океанов , включая побережье Индонезии . Его яд относится к сильнейшим нейротоксинам: он поражает нервную систему, блокируя передачу импульсов к мышцам. Укус может вызвать паралич, остановку дыхания и при отсутствии медицинской помощи - привести к летальному исходу.

При этом специалисты отмечают, что желтогубый плоскохвост, как правило, неагрессивен и редко нападает на людей. Однако опасность заключается в том, что его укус часто безболезненный и может остаться незамеченным, тогда как симптомы - слабость, затрудненное дыхание, судороги - проявляются позже.