В ДНР при атаках дронов ВСУ пострадали четыре человека

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Четыре мирных жителя пострадали в ДНР в среду из-за атак украинских БПЛА, им оказывается медпомощь, сообщил глава республики Денис Пушилин.

"Четыре мирных жителя республики пострадали сегодня из-за киевской агрессии... Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь", - написал Пушилин в своем канале на платформе Max .

Кроме того, по словам Пушилина, на автодороге Селидово-Украинск из-за атаки БПЛА пострадал мужчина 1988 года рождения.