В ДНР при атаках дронов ВСУ пострадали четыре человека

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Четыре мирных жителя пострадали в ДНР в среду из-за атак украинских БПЛА, им оказывается медпомощь, сообщил глава республики Денис Пушилин.
Он уточнил, что в Центрально-Городском районе Горловки в результате атаки ударного украинского БПЛА на автобус городского маршрута ранения средней степени тяжести получил мужчина 1962 года рождения, а также мужчина 1959 года рождения и женщина 1965 года рождения.
Кроме того, по словам Пушилина, на автодороге Селидово-Украинск из-за атаки БПЛА пострадал мужчина 1988 года рождения.
"Повреждены два объекта гражданской инфраструктуры, автобус городского маршрута и гражданский автомобиль", - заключил глава ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
