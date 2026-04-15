В Севастополе силы ПВО и Черноморского флота отражают атаку ВСУ

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Силы ПВО и Черноморского флота отражают атаку ВСУ в Севастополе, уже сбиты четыре воздушных цели, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В Севастополе силы ПВО и нашего Черноморского флота отражают атаку ВСУ. Уже сбиты четыре воздушных цели в районе мыса Херсонес, Северной стороны и Балаклавском районе", - написал Развожаев в Telegram-канале.
Отмечается, что гражданские объекты не повреждены.
22 июня 2022, 17:18