07:03 15.04.2026 (обновлено: 07:48 15.04.2026)
В Госдуме назвали слова мэра Хельсинки о Крыме подлыми

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал подлыми слова и поведение мэра Хельсинки Даниэля Сазонова, выступившего против отдыха финских детей в детском центре "Артек" в Крыму.
Ранее издание Helsingin Sanomat сообщало, что Сазонов потребовал предоставить объяснения по поводу субсидий компании Sun Ray, которая отправила детей на летний отдых в Крым. Мэр Хельсинки также планирует лишить фирму субсидий, сообщал телерадиовещатель Yle. Сазонов объясняет свое намерение тем, что город не выделил бы средств, если бы знал о "связях" организации с Россией.
"Лишать детей детства и политизировать их отдых в лучшем международном детском центре "Артек", мешая их здоровому развитию, по меньшей мере подло и недостойно", - сказал Шеремет.
Депутат также призвал мэра Хельсинки в своих высказываниях в отношении России "не плевать в колодец, из которого предстоит еще не раз напиться".
