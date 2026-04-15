Начальника отдела полиции по Назрани арестовали по делу о взятке
23:31 15.04.2026
Начальника отдела полиции по Назрани арестовали по делу о взятке

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 15 апр – РИА Новости. Суд в Ингушетии арестовал на два месяца начальника отдела полиции по Назрани Илеза Килиматова по делу о получении взятки в размере 500 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.
В среду региональное следственное управление СК сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении начальника территориального ОМВД России. По версии следствия, в январе 2022 года он в обмен на общее покровительство по службе, включая непривлечение к уголовной ответственности и предоставление информации о предстоящих оперативно-розыскных мероприятиях, получил взятку в размере 500 тысяч рублей от двух жителей республики, занимавшихся систематическими хищениями песчано-гравийной смеси.
«

"Магасский районный суд Республики Ингушетия 15 апреля 2026 года вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 44-летнего Илеза Килиматова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Килиматов занимает должность начальника ОМВД России по Назрани, он арестован до 13 июня.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
В Ульяновской области задержали начальника уголовного розыска
15 октября 2025, 10:40
 
