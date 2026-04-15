Начальника отдела полиции по Назрани арестовали по делу о взятке

НАЛЬЧИК, 15 апр – РИА Новости. Суд в Ингушетии арестовал на два месяца начальника отдела полиции по Назрани Илеза Килиматова по делу о получении взятки в размере 500 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.