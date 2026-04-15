Глава МИД Ирана обсудил с главой МИД КНР переговоры Ирана и США в Пакистане - РИА Новости, 15.04.2026
17:39 15.04.2026
Глава МИД Ирана обсудил с главой МИД КНР переговоры Ирана и США в Пакистане

Аракчи обсудил с Ван И переговоры Ирана и США в Пакистане

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 15 апр - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудил со своим китайским коллегой Ван И переговоры Тегерана с Вашингтоном в Пакистане, сообщило иранское внешнеполитическое ведомство.
"Аракчи обсудил с главой МИД Китая Ван И по телефону развитие ситуации в регионе и мире, а также переговорный процесс Ирана и США в Исламабаде", - говорится в сообщении.
Других подробностей МИД Ирана не привел.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров посетил Пекин с визитом, где обсуждал в том числе конфликт между США и Ираном. По итогам переговоров российский министр отметил, что Россия и Китай готовы продвигать любые форматы внешнего сопровождения переговоров США и Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
В миреИранСШАТегеран (город)Аббас АракчиВан И (политик)Сергей ЛавровВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
