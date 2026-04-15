Глава МИД Ирана обсудил с главой МИД КНР переговоры Ирана и США в Пакистане

ТЕГЕРАН, 15 апр - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудил со своим китайским коллегой Ван И переговоры Тегерана с Вашингтоном в Пакистане, сообщило иранское внешнеполитическое ведомство.
Других подробностей МИД Ирана не привел.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров посетил Пекин с визитом, где обсуждал в том числе конфликт между США и Ираном. По итогам переговоров российский министр отметил, что Россия и Китай готовы продвигать любые форматы внешнего сопровождения переговоров США и Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.