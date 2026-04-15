16:26 15.04.2026 (обновлено: 16:28 15.04.2026)
Иммунолог рассказала, как бороться с аллергией в сезон цветения

Иммунолог Логина: от аллергии поможет радикальное решение

Цветение в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина рассказала, как бороться с аллергией в сезон цветения.
Отмечается, что главный враг аллергиков прямо сейчас - это пыльца березы, в Москве ее концентрация может превышать норму в сотни раз. Однако в России мест, куда можно уехать от пыления, не так много.
"Береза произрастает практически во всех регионах нашей страны. У ее пыльцы своеобразное строение молекулы. Она не гладкая, как у некоторых опыляемых ветром растений, а больше похожа на микроскопический репейник. Поэтому она прилипает к коже, к одежде и легко распространяется по всей территории нашей страны", - рассказала она в беседе с 360.ru.
Врач рекомендовала присмотреться к северным регионам и горам, где берез меньше, но и там вскоре начнется цветение. Кроме того, по словам аллерголога, есть решения, которые значительно более эффективно решают проблему аллергии. В случае, если было принято решение переждать цветение подальше от Москвы, то в апреле–мае предлагается рассмотреть Астраханскую область и Калмыкию, а тем, кто страдает от аллергии на липу, - Мурманскую и Архангельскую области.
По словам врача, резкий рост аллергий объясняется тем, что резко изменилась среда обитания человека.
"Это и техногенные выбросы, и хронический эмоциональный стресс, и количество неправильно используемых лекарственных препаратов, которые нередко назначаются без рекомендации врача. Это и продукты питания, которые содержат большое количество консервантов и красителей", - объяснила эксперт.
В случае, если в сезон цветения уехать из города не получится, рекомендуется выходить на улицу после дождя или поздним вечером, использовать барьерную защиту (солнцезащитные очки и медицинские маски), после возвращения с улицы промывать нос солевым раствором, а также дома держать окна закрытыми. По словам врача, симптоматическое лечение нужно начинать с посещения специалиста.
"Врач назначит симптоматическую терапию, которая снимет проявление аллергии непосредственно в сезон цветения. Но самостоятельно покупать лекарства в аптеке не стоит, нужно, чтобы схема и дозы были подобраны соответствующим образом. Врач назначает это лечение с учетом возраста пациента, сопутствующих патологических процессов, если таковые есть", - подчеркнула Логинова.
Иммунолог также рассказала, что помимо противоаллергических препаратов существует еще эндоназальная аутолимфоцитотерапия, в которой используются собственные иммунные клетки организма.
"Главное, что нужно запомнить всем пациентам, аллергия, в том числе и сезонная, излечима. Нужно обратиться к врачу и пройти соответствующее лечение под непосредственным контролем врачей. Это будет радикальное лечение, которое позволит следующий сезон цветения уже встретить без слез", - подчеркнула врач.
