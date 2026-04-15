Иммунолог рассказала, как бороться с аллергией в сезон цветения

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина рассказала, как бороться с аллергией в сезон цветения.

Отмечается, что главный враг аллергиков прямо сейчас - это пыльца березы, в Москве ее концентрация может превышать норму в сотни раз. Однако в России мест, куда можно уехать от пыления, не так много.

"Береза произрастает практически во всех регионах нашей страны. У ее пыльцы своеобразное строение молекулы. Она не гладкая, как у некоторых опыляемых ветром растений, а больше похожа на микроскопический репейник. Поэтому она прилипает к коже, к одежде и легко распространяется по всей территории нашей страны", - рассказала она в беседе с 360.ru

Врач рекомендовала присмотреться к северным регионам и горам, где берез меньше, но и там вскоре начнется цветение. Кроме того, по словам аллерголога, есть решения, которые значительно более эффективно решают проблему аллергии. В случае, если было принято решение переждать цветение подальше от Москвы, то в апреле–мае предлагается рассмотреть Астраханскую область Калмыкию , а тем, кто страдает от аллергии на липу, - Мурманскую и Архангельскую области

По словам врача, резкий рост аллергий объясняется тем, что резко изменилась среда обитания человека.

"Это и техногенные выбросы, и хронический эмоциональный стресс, и количество неправильно используемых лекарственных препаратов, которые нередко назначаются без рекомендации врача. Это и продукты питания, которые содержат большое количество консервантов и красителей", - объяснила эксперт.

В случае, если в сезон цветения уехать из города не получится, рекомендуется выходить на улицу после дождя или поздним вечером, использовать барьерную защиту (солнцезащитные очки и медицинские маски), после возвращения с улицы промывать нос солевым раствором, а также дома держать окна закрытыми. По словам врача, симптоматическое лечение нужно начинать с посещения специалиста.

"Врач назначит симптоматическую терапию, которая снимет проявление аллергии непосредственно в сезон цветения. Но самостоятельно покупать лекарства в аптеке не стоит, нужно, чтобы схема и дозы были подобраны соответствующим образом. Врач назначает это лечение с учетом возраста пациента, сопутствующих патологических процессов, если таковые есть", - подчеркнула Логинова.

Иммунолог также рассказала, что помимо противоаллергических препаратов существует еще эндоназальная аутолимфоцитотерапия, в которой используются собственные иммунные клетки организма.