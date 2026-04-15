Режим тишины для ремонта линии ЗАЭС остается несогласованным

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Режим тишины для ремонта основной линии "Днепровская", питающей Запорожскую АЭС, пока не согласован, переговоры продолжаются, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.
"Переговоры о режиме тишины продолжаются", - сказала Яшина.
Основная линия "Днепровская" остается отключенной с 24 марта. На сегодня собственные нужды ЗАЭС запитаны за счет резервной линии электропередачи "Ферросплавная-1". Яшина ранее сообщала, что точный участок повреждения ЛЭП "Днепровская" установлен - он находится в акватории Днепра, проведение ремонтно-восстановительных работ осложнено как с технической точки зрения, так и из‑за сохраняющейся военной обстановки вокруг.