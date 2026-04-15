Мурат Кумпилов высадил деревья в парке "Мэздах" в Адыгее

© Фото : Официальный Интернет-сайт органов исполнительной власти Республики Адыгея

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов принял участие в акции по высадке деревьев в парке "Мэздах" в Майкопе, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По поручению Кумпилова в 2026 году в республике планируется высадить 10 тысяч деревьев, большая часть из которых – в столице региона.

В минувшие выходные в Майкопе началась высадка первой тысячи саженцев по партийной программе "Единой России". К работе подключились общественники и волонтеры, единороссы, работники городских и республиканских ведомств, представители депутатского корпуса. Молодые деревья высаживались на магистральных улицах, в скверах, зонах отдыха, на площадках возле социальных объектов и многоквартирных домов.

Во вторник с участием главы Адыгеи акция по высадке деревьев продолжилась в сквере у лестницы "Мэздах". В рамках акции члены кабинета министров Адыгеи, парламентарии, актив "Единой России" и жители города высадили очередную партию саженцев лип, кленов, каштанов, дубов, платанов, крымских сосен.

По поручению руководителя региона будет увеличена высадка хвойных деревьев, чтобы Майкоп оставался зеленым в любое время года.

"Мы считаем, что столица региона должна быть еще зеленее, еще краше, и горожане поддерживают такое стремление. Помимо единороссов вовлекаем в эту работу все здоровые силы общества. Помогают и строители, которые реализуют проекты комплексного развития территорий", – приводит пресс-служба слова Кумпилова.

Он добавил, что масштабное жилищное строительство нужно синхронизировать с созданием инфраструктуры.

"Возводя новые дома, мы хотим одновременно добавлять благоустроенные общественные территории, формировать комфортную городскую среду, чтобы развитие города было гармоничным и жизнь людей становилась лучше", – отметил Кумпилов.