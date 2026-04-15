Рейтинг@Mail.ru
Мурат Кумпилов высадил деревья в парке "Мэздах" в Адыгее - РИА Новости, 15.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Адыгея - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Адыгея
 
14:06 15.04.2026
Мурат Кумпилов высадил деревья в парке "Мэздах" в Адыгее

© Фото : Официальный Интернет-сайт органов исполнительной власти Республики АдыгеяГлава Республики Адыгея Мурат Кумпилов принял участие в акции по высадке деревьев в парке "Мэздах" в Майкопе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов принял участие в акции по высадке деревьев в парке "Мэздах" в Майкопе, сообщает пресс-служба регионального правительства.
По поручению Кумпилова в 2026 году в республике планируется высадить 10 тысяч деревьев, большая часть из которых – в столице региона.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Кумпилов: наша задача заключается в сохранении зеленого наряда Майкопа
14 апреля, 15:52
В минувшие выходные в Майкопе началась высадка первой тысячи саженцев по партийной программе "Единой России". К работе подключились общественники и волонтеры, единороссы, работники городских и республиканских ведомств, представители депутатского корпуса. Молодые деревья высаживались на магистральных улицах, в скверах, зонах отдыха, на площадках возле социальных объектов и многоквартирных домов.
Во вторник с участием главы Адыгеи акция по высадке деревьев продолжилась в сквере у лестницы "Мэздах". В рамках акции члены кабинета министров Адыгеи, парламентарии, актив "Единой России" и жители города высадили очередную партию саженцев лип, кленов, каштанов, дубов, платанов, крымских сосен.
По поручению руководителя региона будет увеличена высадка хвойных деревьев, чтобы Майкоп оставался зеленым в любое время года.
"Мы считаем, что столица региона должна быть еще зеленее, еще краше, и горожане поддерживают такое стремление. Помимо единороссов вовлекаем в эту работу все здоровые силы общества. Помогают и строители, которые реализуют проекты комплексного развития территорий", – приводит пресс-служба слова Кумпилова.
Он добавил, что масштабное жилищное строительство нужно синхронизировать с созданием инфраструктуры.
"Возводя новые дома, мы хотим одновременно добавлять благоустроенные общественные территории, формировать комфортную городскую среду, чтобы развитие города было гармоничным и жизнь людей становилась лучше", – отметил Кумпилов.
По данным пресс-службы, в этом году в числе проектов по развитию городской среды намечена реализация III этапа благоустройства лесопарка "Мэздах". Заявка от республики победила на X Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды с реализацией в 2026-2027 годах. Финансирование проекта составит 120 миллионов рублей, в том числе 107 миллионов рублей – из федеральной казны.
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Глава Адыгеи провел совещание по благоустройству территории в Майкопе
13 апреля, 18:05
 
Республика АдыгеяМурат КумпиловРеспублика АдыгеяМайкопДеревья
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала