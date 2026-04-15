"Проблема для Трампа". В США нашли слабое место в блокаде Ирана

МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Объявленная президентом США Дональдом Трампом блокада иранских портов может провалиться из-за Каспийского моря, пишет 19FortyFive.
"Проблема, с которой столкнется Трамп в изоляции Ирана, будет не в Персидском заливе, а в Каспийском море", — говорится в статье.
Как отмечает издание, перекрыть иранские порты в Персидском заливе для американских военных не составит большого труда. Однако Тегеран может использовать каспийскую акваторию для поставок товаров в обход американской блокады.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.