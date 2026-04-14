В Подмосковье будут судить мужчину за мошенничество с сим-боксами

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В суд в Электростали направлено уголовное дело 20-летнего жителя Ростовской области, использовавшего более 4,5 тысяч номеров в сим-боксах для телефонных мошенников, сообщает прокуратура Подмосковья.

По версии следствия, с сентября по октябрь 2025 года 20-летний житель Ростовской области ради заработка вошел в состав группы телефонных мошенников. На съемных квартирах в Электростали он должен был следить за работой сим-боксов для аферистов, за период работы терминала было использовано более 4,5 тысяч сим-карт.