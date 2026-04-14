"Сошел с ума". На Украине пришли в ярость после слов Зеленского о ВСУ

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X осудила его призыв вернуть на Украину мужчин призывного возраста, покинувших страну.
«
"Зеленский утверждает, что принуждение украинских мужчин призывного возраста к возвращению домой — это "вопрос справедливости" и закона. Когда человек, высмеивавший тех, кто служил, и зарабатывавший деньги в России <…> теперь читает всем лекции о "справедливости", отказываясь при этом прекратить конфликт, потому что лично извлекает из него выгоду, создается ощущение, что мир сошел с ума", — написала она.
Мендель также напомнила, что глава киевского режима неоднократно уклонялся от призыва в украинскую армию.
Сегодня в ходе визита в Берлин Зеленский заявил, что хочет вернуть из Германии сбежавших украинцев призывного возраста из-за нехватки военных на фронте. Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал это стремление.
Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на них представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
