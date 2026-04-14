Украина и ФРГ подписали соглашение о ракетах для ПВО, утверждает Зеленский - РИА Новости, 14.04.2026
15:21 14.04.2026 (обновлено: 16:12 14.04.2026)
Украина и ФРГ подписали соглашение о ракетах для ПВО, утверждает Зеленский

Зеленский: Украина и ФРГ подписали 10 соглашений, в том числе о ракетах для ПВО

© REUTERS / Liesa JohannssenКанцлер Германии Фридрих Мерц, Владимир Зеленский и министр обороны Германии Борис Писториус на церемонии подписания соглашения в Берлине. 14 апреля 2026
Канцлер Германии Фридрих Мерц, Владимир Зеленский и министр обороны Германии Борис Писториус на церемонии подписания соглашения в Берлине. 14 апреля 2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Канцлер Германии Фридрих Мерц, Владимир Зеленский и министр обороны Германии Борис Писториус на церемонии подписания соглашения в Берлине. 14 апреля 2026
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что Украина и Германия подписали 10 соглашений, в том числе о поставках систем противовоздушной обороны (ПВО).
Зеленский во вторник находится с визитом в Германии, где уже встретился с канцлером Фридрихом Мерцем.
Владимир Зеленский и Фридрих Мерц во время пресс-конференции в Берлине. 14 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
"У нас есть 10 документов, которые уже подписаны, 10 договоренностей, соглашений разного уровня. Договоренности о ПВО - одна из наиболее насущных для нас. Речь идет о ракетах для ПВО, безусловно, это и PAC 2, и пусковые к системам IRIS-T", - сказал Зеленский на брифинге с Мерцем, который транслировал YouTube-канал его офиса.
По его словам, он предложил Германии заключить двухстороннее соглашение по производству и продаже беспилотников.
Ранее Зеленский не раз признавал дефицит на Украине ракет для систем ПВО. Среди причин называл не оплаченный Европой транш по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающей быстрые поставки вооружения через взносы стран НАТО.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законными целями для российской армии.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине. 14 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
