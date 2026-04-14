Украина и ФРГ подписали соглашение о ракетах для ПВО, утверждает Зеленский

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что Украина и Германия подписали 10 соглашений, в том числе о поставках систем противовоздушной обороны (ПВО).
Зеленский во вторник находится с визитом в Германии, где уже встретился с канцлером Фридрихом Мерцем.
"У нас есть 10 документов, которые уже подписаны, 10 договоренностей, соглашений разного уровня. Договоренности о ПВО - одна из наиболее насущных для нас. Речь идет о ракетах для ПВО, безусловно, это и PAC 2, и пусковые к системам IRIS-T", - сказал Зеленский на брифинге с Мерцем, который транслировал YouTube-канал его офиса.
По его словам, он предложил Германии заключить двухстороннее соглашение по производству и продаже беспилотников.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законными целями для российской армии.