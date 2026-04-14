Буданов* сделал дерзкое заявление о Зеленском

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* в интервью агентству Bloomberg заявил, что не боится спорить с главой киевского режима и отстаивать свою точку зрения.
"Я генерал, герой Украины. Если я в чем-то уверен, я могу поспорить с кем угодно", — сказал он.
В статье также утверждается, что Зеленский назначил его, чтобы сбить негатив после Ермака и "держать рядом" потенциального соперника на выборах с растущим рейтингом.
О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
После заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024-го, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.
Как отмечали в Кремле, пока рано рассуждать о слухах про возможные президентские выборы на Украине, идет обмен сообщениями через прессу со ссылкой на источники.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.