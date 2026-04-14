В Финляндии выступили с заявлением в адрес Зеленского после упавших дронов
Специальная военная операция на Украине
01:25 14.04.2026 (обновлено: 03:41 14.04.2026)
В Финляндии выступили с заявлением в адрес Зеленского после упавших дронов

Политик Мема: Украина потеряет поддержку Финляндии, если атаки БПЛА продолжатся

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Финляндия не будет оказывать поддержку режиму Владимира Зеленского, если атаки украинских беспилотников на страну продолжатся, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в социальной сети X.
"Зеленский может быть уверен в потере поддержки Финляндии, если еще больше дронов врежется в финскую территорию", — пригрозил политик.
В субботу финские СМИ сообщили, что в муниципалитете Иитти местный житель нашел БПЛА с неразорвавшейся боевой частью.
В конце марта в Финляндии произошло три инцидента с упавшими украинскими беспилотниками. Два дрона обнаружили недалеко от Коуволы, по меньшей мере один из них нес неразорвавшийся боеприпас. Третий БПЛА нашли на льду пограничного с Россией озера Пюхяярви в Париккале.
Накануне в полиции Финляндии признали, что все четыре беспилотника, нарушившие воздушное пространство страны, были украинскими.
