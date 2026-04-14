Запад не прекращает опасные игры по вопросу Тайваня, заявил Лавров - РИА Новости, 14.04.2026
12:45 14.04.2026
Запад не прекращает опасные игры по вопросу Тайваня, заявил Лавров

Лавров: Запад нагнетает обстановку вокруг Корейского полуострова

Сергей Лавров. Архивное фото
ПЕКИН, 14 апр - РИА Новости. Запад не прекращает свои опасные игры по вопросу Тайваня, он также нагнетает обстановку вокруг Корейского полуострова, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД КНР Ван И.
"Если говорить о восточной части евразийского континента, то здесь тоже не прекращаются весьма и весьма опасные игры. И в вопросе Тайваня, и в вопросе Южно-Китайского моря, нагнетается ситуация на Корейском полуострове и на пространстве, которое долгие годы было пространством сотрудничества и добрососедства, так называемые асеаноцентричное пространство, пытаются его развалить, создавая конструкции малой геометрии, блокового характера, с тем, чтобы сдерживать и Китайскую Народную Республику, и Российскую Федерацию, которые тоже граничат с этим важнейшим регионом, с этой важнейшей частью Евразии", - подчеркнул Лавров.
"Так что весь наш огромный континент требует постоянного внимания. Мы сегодня, я уверен, сможем предметно обсудить наши практические шаги в русле тех инициатив, которые выдвинул председатель Китайской Народной Республики о глобальной безопасности и по другим направлениям и в русле инициативы президента России Владимира Путина о формировании евразийской общеконтинентальной архитектуры безопасности", - отметил руководитель дипведомства.
