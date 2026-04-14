ВСУ потеряли до 200 военных за сутки в зоне действия "Запада"

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение украинским военным в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.