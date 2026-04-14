Запад продолжает продавливать в ООН корыстные установки, заявили в МИД

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Страны Запада продолжают продавливать в ООН свои корыстные установки без оглядки на альтернативные точки зрения, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов.
"Представители государств западного меньшинства не хотят признавать провал попыток установить однополярное мироустройство. Они продолжают слепо продавливать собственные узкокорыстные установки без оглядки на альтернативные точки зрения, в том числе на подходы стран мирового большинства", - сказал Логвинов.
По его словам, западные страны методами подкупа и шантажа получают голоса в поддержку своих инициатив и против любых других идей, которые их не устраивают.
12 апреля, 09:33