Рейтинг@Mail.ru
Директор ЗАЭС рассказал о трудностях ремонта основной линии электропередачи - РИА Новости, 14.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 14.04.2026
Директор ЗАЭС рассказал о трудностях ремонта основной линии электропередачи

Черничук: ремонт основной линии ЗАЭС связан с дополнительными трудностями

© РИА Новости / Константин Михальчевский1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции
1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции
© РИА Новости / Константин Михальчевский
1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Ремонт основной внешней линии электропередачи "Днепровская", питающей Запорожскую АЭС, связан с дополнительными трудностями, заявил директор станции Юрий Черничук.
Ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, необходима пауза в боевых действиях для того, чтобы отремонтировать Днепровскую ЛЭП, повреждения есть над водой в районе 21-й и 24-й опор.
"Сейчас предпринимаются попытки организовать ремонтные работы на второй линии. К сожалению, эта работа связана с некоторыми дополнительными трудностями, которые заключаются в том, что она проходит через воду на берег противника. Технически эта работа непростая. Для ее выполнения нужны специальные силы, средства и люди, которые имеют эту работу делать", - сказал Черничук журналистам.
По его словам, работы по ремонту поврежденной линии начнутся, как только будет согласован режим тишины.
Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС на несколько часов полностью отключилось 14 апреля из-за срабатывания автоматики на резервной линии электропередачи "Ферросплавная-1". Основная линия "Днепровская" остается отключенной с 24 марта.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Днепр (река)ЭнергодарАлексей ЛихачевЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ЕвропаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала