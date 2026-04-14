Директор ЗАЭС рассказал о трудностях ремонта основной линии электропередачи

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Ремонт основной внешней линии электропередачи "Днепровская", питающей Запорожскую АЭС, связан с дополнительными трудностями, заявил директор станции Юрий Черничук.
Ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, необходима пауза в боевых действиях для того, чтобы отремонтировать Днепровскую ЛЭП, повреждения есть над водой в районе 21-й и 24-й опор.
"Сейчас предпринимаются попытки организовать ремонтные работы на второй линии. К сожалению, эта работа связана с некоторыми дополнительными трудностями, которые заключаются в том, что она проходит через воду на берег противника. Технически эта работа непростая. Для ее выполнения нужны специальные силы, средства и люди, которые имеют эту работу делать", - сказал Черничук журналистам.
По его словам, работы по ремонту поврежденной линии начнутся, как только будет согласован режим тишины.
Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС на несколько часов полностью отключилось 14 апреля из-за срабатывания автоматики на резервной линии электропередачи "Ферросплавная-1". Основная линия "Днепровская" остается отключенной с 24 марта.