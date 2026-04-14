На ЗАЭС выясняются причины отключения линии "Ферросплавная-1"
14:14 14.04.2026 (обновлено: 14:22 14.04.2026)
На ЗАЭС выясняются причины отключения линии "Ферросплавная-1"

© РИА Новости / Константин Михальчевский
1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Причины отключения резервной внешней линии "Ферросплавная-1", питающей Запорожскую АЭС, выясняются, исключать влияние обстрелов на питание станции не стоит, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.
"Причины произошедшего выясняются: была ли это чисто техническая неисправность или следствие военной активности - пока сказать сложно. Но по опыту предыдущих отключений исключать влияние обстрелов на питание ЗАЭС не стоит", - сказала РИА Новости Яшина.
Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС на несколько часов полностью отключилось 14 апреля из-за срабатывания автоматики на резервной линии электропередачи "Ферросплавная-1". Основная линия "Днепровская" остается отключенной с 24 марта.
На ЗАЭС рассказали о переговорах по режиму тишины для ремонта линии питания
Вчера, 08:39
 
