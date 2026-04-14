МАГАТЭ прокомментировало ситуацию с электроснабжением Запорожской АЭС - РИА Новости, 14.04.2026
10:28 14.04.2026 (обновлено: 10:37 14.04.2026)
МАГАТЭ: электроснабжение ЗАЭС восстановили через ЛЭП "Ферросплавная-1"

Запорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
ВЕНА, 14 апр - РИА Новости. Электроснабжение Запорожской АЭС (ЗАЭС) было успешно восстановлено через линию электропередачи "Ферросплавная-1", МАГАТЭ следит за ситуацией, говорится в заявлении агентства.
Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС на несколько часов полностью отключилось 14 апреля из-за срабатывания автоматики на резервной линии электропередачи "Ферросплавная-1". Основная линия "Днепровская" остается отключенной с 24 марта.
"Электроснабжение Запорожской атомной электростанции было успешно восстановлено через линию электропередачи "Ферросплавная-1" напряжением 330 кВ, что положило конец потере внешнего энергоснабжения примерно через 90 минут", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х.
Отмечается, что аварийные дизельные генераторы станции после этого были безопасно отключены. "Команда МАГАТЭ на станции продолжает следить за ситуацией", - добавили представители агентства.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
