На Запорожской АЭС заявили об отсутствии нарушений условий безопасности
08:52 14.04.2026 (обновлено: 08:54 14.04.2026)
На Запорожской АЭС заявили об отсутствии нарушений условий безопасности

Запорожская АЭС. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Технологические процессы на Запорожской АЭС стабильны, нарушения пределов и условий безопасности отсутствуют, сообщает пресс-служба атомной станции.
"Технологические процессы на АЭС стабильны, нарушения пределов и условий безопасности отсутствуют. Радиационный фон на промплощадке, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения соответствует естественным природным значениям. Ситуация полностью контролируется эксплуатационным персоналом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале станции.
Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС на несколько часов полностью отключилось 14 апреля из-за срабатывания автоматики на резервной линии электропередачи "Ферросплавная-1". Основная линия "Днепровская" остается отключенной с 24 марта.
