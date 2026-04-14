Команда МАГАТЭ следит за ситуацией на ЗАЭС, лишенной электроснабжения

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Команда МАГАТЭ на месте следит за ситуацией на Запорожской АЭС, которая лишилась внешнего электроснабжения, начали работу аварийные генераторы станции, говорится в сообщении агентства.
"ЗАЭС полностью лишилась внешнего электроснабжения сегодня утром после отключения последней оставшейся ЛЭП. Аварийные дизель-генераторы станции сразу начали работать... Команда МАГАТЭ на станции следит за ситуацией", - указано в сообщении агентства в соцсети X.
Как отмечает МАГАТЭ, оно продолжает консультации о установлении локального прекращения огня для проведения ремонтных работ по восстановлению электроснабжения.
Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС отключилось 14 апреля из-за срабатывания автоматики на резервной линии электропередачи "Ферросплавная-1". Основная линия "Днепровская" остается отключенной с 24 марта. На станции запущены дизель-генераторы. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Ситуация находится под контролем.