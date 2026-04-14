На ЗАЭС устанавливают причину отключения внешнего электроснабжения

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Причина отключения внешнего электроснабжения Запорожской АЭС устанавливается, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
"Специалисты устанавливают причину срабатывания автоматической защиты и отключения высоковольтной линии", - сказала Яшина.
Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС отключилось 14 апреля из-за срабатывания автоматики на резервной линии электропередачи "Ферросплавная-1". Основная линия "Днепровская" остается отключенной с 24 марта. На станции запущены дизель-генераторы. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Ситуация находится под контролем.