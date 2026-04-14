Запаса топлива для генераторов на ЗАЭС достаточно, сообщили на станции

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Запаса топлива для работы дизель-генераторов на Запорожской АЭС, потерявшей внешнее электроснабжение, достаточно, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.
«
"Запасов топлива для работы дизель-генераторов на площадке достаточно", - сказала Яшина.
Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС отключилось 14 апреля из-за срабатывания автоматики на резервной линии электропередачи "Ферросплавная-1". Основная линия "Днепровская" остается отключенной с 24 марта. На станции запущены дизель-генераторы. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Ситуация находится под контролем.