На Запорожской АЭС полностью отключилось внешнее электроснабжение

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости. Запорожская АЭС полностью осталась без внешнего электроснабжения, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
"Эксперты МАГАТЭ, присутствующие на станции, уведомлены о ситуации", — заявила собеседница агентства.
Сбой произошел после того, как на резервной линии электропередачи "Ферросплавная-1" сработала автоматика. Вскоре специалисты возобновили снабжение по ней.
Яшина уточнила, что причину этой ситуации предстоит выяснить. Сейчас стороны согласовывают режим тишины для восстановления основной линии "Днепровская", питающей станцию.
В начале апреля директор по коммуникациям сообщала, что ВСУ резко усилили удары в районе станции.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
В Москве не раз заявляли, что реальный источник угрозы для ЗАЭС и ее работников — это безрассудные действия ВСУ, которые почти ежедневно атакуют инфраструктуру станции и Энергодара.
