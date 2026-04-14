На Запорожской АЭС полностью отключилось внешнее электроснабжение

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости. Запорожская АЭС полностью осталась без внешнего электроснабжения, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

"Эксперты МАГАТЭ, присутствующие на станции, уведомлены о ситуации", — заявила собеседница агентства.

Сбой произошел после того, как на резервной линии электропередачи "Ферросплавная-1" сработала автоматика. Вскоре специалисты возобновили снабжение по ней.