Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС отключилось

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. На Запорожской АЭС отключилось внешнее электроснабжение, питание идет от резервных дизель-генераторов, сообщается в На Запорожской АЭС отключилось внешнее электроснабжение, питание идет от резервных дизель-генераторов, сообщается в Telegram-канале ЗАЭС.

"В результате действия автоматической защиты произошло отключение высоковольтной линии электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1". <...> В связи с потерей внешнего электроснабжения питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов", — говорится в публикации.

Там уточнили, что на станции запустили все дизель-генераторы, все они работают в нормальном режиме, а технологические системы станции находятся в безопасном состоянии. Радиационный фон в норме.

"Персонал непрерывно контролирует параметры работы оборудования. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано", — заключили в ЗАЭС.