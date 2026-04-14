Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС отключилось

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. На Запорожской АЭС отключилось внешнее электроснабжение, питание идет от резервных дизель-генераторов, сообщается в Telegram-канале ЗАЭС.
"В результате действия автоматической защиты произошло отключение высоковольтной линии электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1". <...> В связи с потерей внешнего электроснабжения питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов", — говорится в публикации.
Там уточнили, что на станции запустили все дизель-генераторы, все они работают в нормальном режиме, а технологические системы станции находятся в безопасном состоянии. Радиационный фон в норме.
"Персонал непрерывно контролирует параметры работы оборудования. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано", — заключили в ЗАЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
